Bas salaires : les professeurs protestent ce vendredi

Des professeurs de tous les niveaux d'enseignement se réunissent ce vendredi à la chapelle de Bethléem pour une action de protestation destinée à attirer l'attention sur le manque de moyens dans l'éducation et sur le problème des bas salaires. A cette occasion les syndicats d'enseignants entendent faire valoir leur revendication d'une hausse des salaires des professeurs de 15%, et de 10% pour les autres salariés du secteur. Cela représente une augmentation du budget de l'éducation de 17,5 milliards de couronnes l'an prochain, environ 670 millions d'euros. Le ministre des Finances Ivan Pilný (ANO) estime qu'une telle décision est impossible, car il faudrait revoir à la hausse le déficit du budget de l'Etat validé par le gouvernement en juin dernier. Plusieurs ministres et élus sont attendus à l'action de protestation des professeurs.

Ceux-ci sont parmi les moins bien payés parmi les pays de l'Union européenne. Les syndicats aimeraient qu'à l'horizon 2020, leurs salaires correspondent à 130% du salaire moyen en République tchèque.