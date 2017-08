La Banque nationale tchèque (ČNB) a revu à la hausse ses prévisions de croissance de l'économie tchèque. Selon les chiffres publiés ce jeudi, la croissance devrait être de 3,6% cette année. En mai, la Banque centrale tablait plutôt sur une augmentation de 2,9%. Elle pensait alors que la croissance tchèque en 2018 serait de 2,8%. L'institution monétaire estime désormais que cela devrait plutôt être autour de 3,1%. Quant à l'inflation, elle devrait être au troisième trimestre de 1,9%, et non de 2% comme prévu plus tôt cette année. Ces données prennent en compte l'annonce de la Banque centrale ce jeudi de réévaluer ses taux directeurs. C'est la première hausse de ces taux depuis février 2008. Un article de la rubrique Economie est consacrée à cette information.