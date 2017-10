Avec 60,84%, la participation aux élections a été dans la moyenne

Le taux de participation aux élections qui se sont tenus vendredi et samedi a été sensiblement identique à celui des législatives précédentes en 2013 (59,58%). Cette année, 60,84% des quelque 8,3 millions d’électeurs se sont rendus aux urnes dans près de 15 000 bureaux de vote. Dans l’histoire de la République tchèque, la participation la plus forte remonte à 1996 avec un taux de 76,4%, la plus faible à 2002 avec 58%.

C’est à Prague que la participation a été traditionnellement la plus élevée avec un taux de 67%, tandis que les régions d’Ústí nad Labem (Bohême du Nord) et de Karlovy Vary (Bohême de l’Ouest) figurent à l’autre bout de l’échelle avec des taux de 52%.

Vainqueur dans les quatorze régions du pays, le mouvement ANO a recueilli un total de voix légèrement supérieur à 1,5 million, très loin devant son premier poursuivant, le parti conservateur ODS (Parti démocrate civique) avec près de 550 000 suffrages pour 25 mandats à la Chambre des députés.

Parmi les 200 candidats élus, Andrej Babiš est celui qui a bénéficié du plus grand soutien. Le leader du mouvement ANO, qui se présentait dans la région de Bohême centrale, a recueilli un peu plus de 48 600 suffrages. Il a devancé Václav Klaus, le fils de l’ancien président, qui, sous les couleurs ODS, a été élu par un peu plus de 22 600 personnes à Prague. Il est arrivé devant Karel Schwarzenberg (19 370 voix).