Autriche : le dumping social au cœur de la rencontre d’Emmanuel Marcron avec les dirigeants centre-européens

Le projet de révision de la directive européenne sur les travailleurs détachés et la lutte contre le dumping social sont au cœur de la rencontre, ce mercredi, à Salzbourg, entre le président français Emmanuel Macron et les chefs des gouvernements tchèque, autrichien et slovaque. Emmanuel Macron souhaite évoluer la directive sur les travailleurs détachés, critiquée en France comme dans les autres pays occidentaux, car elle permettrait une concurrence déloyale entre les Etats membres de l’UE.

Pour sa part, le Premier ministre tchèque Bohuslav Sobotka entend inciter les entreprises tchèques et autrichiennes implantées en République tchèque à augmenter la rémunération de leurs employés. Outre la convergence des salaires au sein de l’UE, le chef du gouvernement tchèque aborde avec le président français le partenariat stratégique entre la France et la République tchèque, ainsi que la coopération bilatérale dans le domaine de la sécurité et de la défense.