Autorité de l'audiovisuel : la chaîne TV Barrandov accusé de favoritisme envers Zeman

Pour le Conseil de l'audiovisuel tchèque (RRTV), la chaîne TV Barrandov a significativement favorisé le chef de l'Etat Miloš Zeman, dans le cadre de sa candidature à sa propre succession. L'émission incriminée se nomme Arena et est présentée par le milliardaire Jaromír Soukup, qui se trouve être le propriétaire de ce canal. Le 5 décembre dernier, il a invité le porte-parole du chef de l'Etat, Jiří Ovčáček, et l'autorité de l'audiovisuel lui reproche de ne pas avoir joué un rôle de contradicteur. Ce programme a été moqué sur les réseaux sociaux. Le public était composé de supporters du président et certains arboraient des pancartes "Vive Zeman !".

Le Conseil de l'audiovisuel donne 30 jours à TV Barrandov pour donner des explications sur le format de ce programme et sur la façon dont il peut garantir une certaine objectivité.