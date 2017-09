Augmentation du nombre de nouveaux syndicalistes en République tchèque

Des milliers de nouveaux membres ont élargi dernièrement les rangs des syndicats tchèques. La Confédération tchéco-morave des syndicats (ČMKOS), la centrale syndicale tchèque la plus importante, a accueilli, depuis deux ans, 26 700 personnes. De même, l’Association des syndicats indépendants (ASO) voit le nombre de ses adhérents augmenter. C’est du moins ce qu’ont annoncé les présidents de la ČMKOS et de l’ASO, Josef Středula et Bohumír Dufek.

Cependant, le nombre de syndicalistes en République tchèque reste stable, de nombreuses autres personnes quittant les organisations syndicales. Le départ à la retraite est la principale raison de cette décision. La ČMKOS regroupe actuellement quelque 300 000 membres, alors qu’ils étaient 600 000 il y a dix ans. Le nombre de membres de l’ASO a baissé pendant cette période de 165 000 et s'est établi à 85 000.