Augmentation des prix à la consommation en mai

Sur un an, les prix à la consommation ont augmenté de 2,2% en mai par rapport au mois d’avril (1,9%). Cette augmentation s’est particulièrement faite sentir pour le prix des carburants, des produits alimentaires et des boissons non-alcoolisées. Le beurre, les fruits et les légumes ont connu une hausse importante. A contrario, ceux des services de télécommunication et de l’habillement ont baissé, selon le Bureau tchèque des statistiques.

Cette évolution était attendue, l’inflation ayant connu une accélération pour le deuxième mois consécutif.