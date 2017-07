L’état de santé de la touriste tchèque blessée, il y a dix jours, lors d’une attaque au couteau survenue dans la station balnéaire de Hourghada en Egypte, s’est aggravé rapidement. L’information a été communiquée par le ministère tchèque des Affaires étrangères. La femme, âgée de 36 ans, reste pour l’instant hospitalisée dans un hôpital de Caire. Cependant, ce lundi matin encore, la Tchèque avait été en bonne condition. Le ministère a toutefois refusé de donner davantage d’explications par respect pour la famille de la victime. Le cabinet a seulement indiqué qu’un médecin tchèque se rendrait en Egypte pour assister aux traitements. La touriste tchèque était en vacances dans cette station balnéaire située au bord de la mer Rouge en compagnie de son compagnon et de son enfant. Deux ressortissantes allemandes ont trouvé la mort dans cette attaque et quatre autres personnes ont été blessées. Les motivations de l’assaillant, qui a été arrêté par la police, ne sont pas encore établies et font l’objet d'une enquête en cours.