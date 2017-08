Jakub Vadlejch et de Petr Frydrych ont respectivement décroché l'argent et le bronze de l'épreuve de lancer de javelot samedi pour la dernière journée des championnats du monde d'athlétisme de Londres. Les Tchèques ont tous les deux battu leur propre record personnel pour se hisser sur un podium dominé pour la première fois par l'Allemand Johannes Vetter, grâce à un jet à 89,89 m. Jakub Vadlejch n'était pas loin avec un lancer à 89,73 m. Celui qu'il disait craindre le plus, c'est d'ailleurs son compatriote Petr Frydrych, qui a lui lancé à 88,32 m. Le javelot tchèque a visiblement un truc en plus puisque, plus tôt dans la semaine, Barbora Špotáková a été sacrée championne du monde pour la deuxième fois de sa carrière au Stade olympique de Londres. L'équipe tchèque repart ainsi de la capitale britannique avec trois médailles en poche, toutes obtenues en lancer de javelot.