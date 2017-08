Déception ce jeudi aux championnats du monde d’athlétisme à Londres : un des principaux espoirs de médaille tchèques, Zuzana Hejnová, a dû se contenter d’une quatrième place sur le 400 mètres haies féminin, avec un temps de 54 s 20. La double tenante du titre, qui avait pourtant signé le meilleur temps des demi-finales (54 s 59), a terminé derrière les Américaines Kori Carter (53 s 07) et Dalilah Muhammad (53 s 50) et la Jamaïcaine Ristananna Tracey (53 s 74). « Je me suis laissée emporter par l’atmosphère. J’ai couru trop vite au début et je n’avais plus de force à la fin », a fait savoir l’athlète tchèque, âgée de 30 ans. Deux lanceurs de javelot tchèques, Jakub Vadlejch et Petr Frydrych, ainsi que Michaela Hrubá, spécialiste du saut en hauteur, se sont également qualifiés pour la finale ce jeudi sur la piste du Stade olympique.