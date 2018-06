Athlétisme – Meeting de Prague : Mike Rodgers a signé la meilleure performance mondiale de la saison sur 100 m

Le sprinter américain Mike Rodgers a signé une très belle performance lors du Mémorial Josef Odložil à Prague lundi soir en remportant le 100 mètres en 9’’92, améliorant ainsi la meilleure performance mondiale de l’année d’un centième de seconde. Mike Rodgers s’est imposé devant le jeune Britannique Ojie Edoburun (10’’04).

Dans les autres disciplines qui figuraient au programme de la réunion sur le stade du Dukla Prague, Jakub Vadlejch, vice-champion du monde en titre, s’est imposé au javelot grâce à un lancer à 89,02 mètres, soit la deuxième meilleure performance de sa carrière. Au poids, l’Américain Ryan Crouser a lancé à trois reprises à plus de 22 mètres et a finalement battu le record du meeting avec 22,31 m. A retenir également la deuxième place de Pavel Maslák sur 400 mètres, course remportée par l’athlète américain handicapé Blake Leeper, les troisièmes places de Jakub Holuša et de Petr Svoboda, respectivement sur 1 500 mètres et 110 mètres haies, dans des temps qualificatifs pour les championnats d’Europe à Berlin en août prochain, ou encore la troisième place de l’ancienne double championne du monde Zuzana Hejnová sur le 400 mètres haies.