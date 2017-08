Un groupe composé de dix-neuf sportifs tchèques s’est envolé ce mercredi pour Londres pour prendre part aux Championnats du monde d’athlétisme. Parmi eux, il s’agit notamment des principaux espoirs de médaille, dont la lanceuse de javelot et double championne olympique à Pékin et à Londres, Barbora Špotáková, double championne du monde sur 400 m haies et médaillée de bronze à Londres, Zuzana Hejnová, ou encore le lancer de poids Tomáš Staněk. D’autres huit représentants se rendront dans la capitale britannique dans les jours à venir.