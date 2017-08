Zuzana Hejnová dispute ce lundi dans la soirée la finale du 400 mètres haies féminin et a la possibilité aux Mondiaux de Londres de devenir championne du monde pour la troisième fois consécutive. L’athlète tchèque, âgée de 30 ans, croit particulièrement en ses chances puisqu'elle a signé le meilleur temps des demi-finales, avec 54 s 59. "En fait, il s'agit de savoir de quoi on aura besoin pour décrocher l'or. Il y a deux très bonnes Américaines, avec de très bons temps cette saison, et six autres filles qui tiennent en trois dixièmes de seconde. Cela sera probablement un massacre", a commenté son entraîneuse, Dana Jandová. Médaillée d'or à Moscou en 2013 et à Pékin en 2015, Zuzana Hejnová s'élance couloir 6 ce jeudi soir à 22h35 heure tchèque.