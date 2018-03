Artiste française d’origine tchèque, Dana Stočes s’expose à Nîmes

Du 8 mars au 15 avril, la galerie 4, Barbier, à Nîmes, expose les œuvres de Dana Stočes, une artiste française d’origine tchèque. Née à Prague en 1953, Dana Stočes vit et travaille en France depuis 1968. Après un Deug d'arts plastiques obtenu en 1974 à Paris, et plusieurs autres diplômes en arts appliqués et arts plastiques, Dana Stočes s'installe à Montpellier en 1988.

Un père expert à l'ONU, donne l'occasion à l'artiste d’origine tchèque d'enrichir son parcours pictural de nombreux voyages en Éthiopie, Ghana, Togo, Zambie, Tunisie, Italie. Elle retourne également fréquemment à Prague, sa ville natale.