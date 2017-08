Une équipe d'archéologiques a mis au jour des artefacts préhistoriques à l'occasion d'une fouille préventive menée dans la ville de Tovačov, où une rue doit subir des travaux de rénovation. Il s'agit notamment de céramique de la culture de Věteřov, du nom des objets trouvés sur un autre site de la même région, au sud de la Moravie, et remontant à l'âge du bronze, autour de 1600 ans avant notre ère. De la céramique hallstattienne a également été identifiée, datant de l'âge du fer ancien, ainsi que des outils en os et en corne. D'après les archéologues, ces trouvailles sont une preuve de l'importance stratégique que représentait déjà durant la protohistoire cet endroit, où se trouve le point de confluence entre les rivières Morava et Bečva.