Un peu plus de 400 ans après sa première et unique représentation, le spectacle « Phasma Dionysiacum Pragense » (ce qui pourrait être traduit comme « Le fantôme de Dionysos de Prague »), est de nouveau de retour dans la capitale tchèque. Cette nouvelle mise en scène du « ballet chanté » de type italien, présenté, en tant que première œuvre du genre au nord des Alpes, le 5 février 1617, en présence de l’empereur Matthias Ier de Habsbourg et de sa femme Anna, est à voir ce mardi à 21 heures à l’Académie tchèque des arts musicaux, sur la place de Malá Strana. Le spectacle est préparé par l’orchestre Musica Florea, l’ensemble de danse Chorea Historica et les musiciens de la formation In Cordis Ensemble, sous la direction du metteur en scène franco-italien Lorenzo Charoy.