« Antibabiš » a été élu mot tchèque 2017

« Antibabiš » : tel est le mot qui a été élu « mot de l’année 2017 en République tchèque » à l’issue de la traditionnelle enquête organisée par le quotidien Lidové noviny. Les résultats ont été publiés dans l’édition de vendredi du journal. Le terme, qui ne figure dans aucun dictionnaire et a une connotation exclusivement négative, fait bien entendu référence au nouveau Premier ministre Andrej Babiš, grand vainqueur en octobre en sa qualité de leader du mouvement ANO des élections législatives, et à l’opposition à son égard manifestée par la majorité des autres partis politiques du pays et une partie des électeurs.

Les lecteurs du site Lidovky.cz, eux, ont préféré « sorry jako », une expression usitée par Andrej Babiš qui signifie « pardon » mais qui, surtout, est un tic de langage. L’expression, qui n’a pas de sens, est composée du mot anglais « sorry » et du petit mot tchèque « jako » qui signifie « comme » et qui est souvent employé par les Tchèques comme un mot dit béquille pour combler un vide dans un discours.