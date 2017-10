Andrej Babiš veut former un gouvernement minoritaire

Le leader du mouvement ANO qui a remporté les récentes législatives tchèques, Andrej Babiš, veut essayer de former un gouvernement minoritaire, composé de ministres issus de sa formation et d’experts indépendants. Le milliardaire d’origine slovaque l’a déclaré aux journalistes du site d’information iDnes.cz ce vendredi, après avoir échoué à convaincre d’autres partis représentés à la Chambre des députés à former une coalition avec le mouvement ANO et à recueillir ainsi une majorité à la chambre basse du Parlement.

Ce nouveau gouvernement minoritaire devrait, selon Andrej Babiš, proposer un programme qui prendrait en compte, au moins partiellement, des priorités des formations ne faisant pas partie du cabinet. De leur côté, les leaders des autres partis en question refusent cette solution.