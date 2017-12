Andrej Babiš lance mardi les négociations pour obtenir le soutien à son gouvernement minoritaire

Le Premier ministre et leader du mouvement ANO Andrej Babiš entame mardi avec les chrétiens-démocrates sa série de rencontres en vue d'obtenir le soutien des parlementaires à son gouvernement minoritaire. Le milliardaire doit s'appuyer pour cela sur la déclaration de programme de son cabinet, un document d'une trentaine de pages que le gouvernement a validé ce lundi. La réunion de mardi a été confirmée par le président des chrétiens-démocrates, Pavel Bělobrádek. Les représentants du mouvement ANO s'entretiendront ensuite mercredi avec les sociaux-démocrates et avec des membres du mouvement des maires et indépendants (STAN). Le lendemain, ce sera au tour du parti des Pirates de s’asseoir autour de la table des négociations.

Andrej Babiš veut avoir présenté sa déclaration de programme à tous les partis représentés à la Chambre des députés avant les fêtes de Noël. Les négociations en vue d'obtenir le soutien de ces formations pourraient reprendre après le Nouvel An. Le Premier ministre envisage de soumettre son gouvernement à un vote de confiance à la chambre basse du Parlement le 10 janvier.