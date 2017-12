Andrej Babiš : la République tchèque ratifiera le pacte budgétaire européen

Vendredi, lors du sommet de Bruxelles, le Premier ministre tchèque Andrej Babiš a assisté à un débat sur la réforme de la zone euro. Il a assuré que la République tchèque était soucieuse du bon fonctionnement de l’euro-zone et qu’elle était prête à achever la ratification du pacte budgétaire de 2012.

Officiellement appelé Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance, le pacte budgétaire est un mécanisme qui devrait assurer l’équilibre des comptes publics et permettre de réduire les dettes des pays les plus touchés par la crise au sein de la zone euro. Entré en vigueur le 1er janvier 2013, il a été adopté par 25 des 28 pays de l’UE. En République tchèque, il n’a pas encore été ratifié par le Parlement.