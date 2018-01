Andrej Babiš et Robert Fico ont souligné la qualité des relations tchéco-slovaques

Les Premiers ministres tchèques et slovaques se sont entretenus par téléphone ce lundi à l’occasion du 25e anniversaire de la partition de la Tchécoslovaquie. Selon la porte-parole du gouvernement tchèque, Andrej Babiš et Robert Fico se sont entendus sur le fait que les deux pays entretenaient des relations extraordinairement bonnes et qu’il était important qu’ils coopèrent dans le cadre des groupements régionaux, notamment le Groupe de Visegrád, comme dans celui des institutions internationales.

Pour rappel, et comme de tradition dans le cadre des relations bilatérales, Andrej Babiš effectuera sa première visite à l’étranger dans ses fonctions de chef du gouvernement à Bratislava ce vendredi.