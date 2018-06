Andrej Babiš et Peter Pellegrini ont été reçus par Emmanuel Macron

Andrej Babiš et Peter Pellegrini, les Premiers ministres tchèque et slovaque, ont été reçus à l’Elysée ce samedi, dans les cadre des célébrations du centenaire de la fondation de l’Etat tchécoslovaque. Deux jours après la tenue du sommet européen, les trois hommes ont de nouveau discuté de la question migratoire. Le président français Emmanuel Macron a défendu « le visage d'unité et d'efficacité » offert par l'Europe en ces « temps difficiles » après l'accord conclu à Bruxelles. De son côté, Andrej Babiš a souligné l’évolution de la l’approche européenne. « C’est un grand succès, nous sommes parvenus à résoudre des différends de quatre ans sur les quotas et je pense pouvoir dire que nous avons ouvert un nouveau chapitre de la coopération européennes », a-t-il déclaré.

Par ailleurs, un nouveau Plan d’action de partenariat stratégique tchéco-français a été signé pour les quatre prochaines années, le quatrième consécutif. Ce Plan définit un ensemble de projets sur lesquels les deux pays coopéreront.