Andrej Babiš en Slovaquie pour son premier voyage officiel à l'étranger

Le Premier ministre Andrej Babiš rencontre ce vendredi à Bratislava son homologue slovaque Robert Fico pour son premier voyage officiel dans un Etat étranger. Le leader du mouvement ANO n'est pas seul puisque sa délégation comprend également la ministre de la Défense Karla Šlechtová, la ministre des Finances Alena Schillerová et la ministre du Travail et des affaires sociales Jaroslava Němcová. La visite doit être l'occasion de discuter de coopération dans les domaines des infrastructures de transports, de la sécurité et de l'énergie. Il doit aussi être question des célébrations organisées cette année pour commémorer le centenaire de la fondation de l'Etat tchécoslovaque, en 1918.

Traditionnellement, le chef du gouvernement tchèque effectue sa première visite à l'étranger chez le voisin slovaque. Andrej Babiš avait quelque peu dérogé à la règle puisque, à peine nommé, il s'était rendu à la mi-décembre à Bruxelles pour un sommet européen.