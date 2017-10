Andrej Babiš : « ANO n’est pas un parti populiste et antieuropéen »

Le président du mouvement ANO a réagi aux résultats des élections, samedi en début de soirée, en faisant savoir qu’il entendait solliciter tous les partis qui siègeront à la Chambre des députés pour leur proposer de coopérer pour la formation de la prochaine coalition gouvernementale. Andrej Babiš souhaite que ce nouveau cabinet puisse se former le plus rapidement possible tout en refusant de préciser quels ministères intéressent ANO.

L’ancien ministre des Finances a regretté que neuf partis accèdent à la Chambre des députés, un nombre trop important selon lui. « Notre plus grand problème dans le fonctionnement de l’Etat et de l’autogouvernance est l’agencement de coalition. Nous n’avons malheureusement pas de système majoritaire dont nous aurions besoin pour que l’Etat et le gouvernement puissent fonctionner efficacement », a-t-il déclaré. Andrej Babiš a toutefois précisé qu’une réforme de ce système ne faisait pas partie des priorités d’ANO.

Vainqueur dans les quatorze régions du pays, le mouvement a recueilli 29,6% des suffrages. Andrej Babiš s’est dit agréablement surpris par ce score « incroyable » compte tenu de la campagne négative dont a été l’objet son mouvement. Il a refusé les étiquettes selon lesquelles ANO est un parti populiste et antieuropéen. Andrej Babiš a souligné que la République tchèque était et resterait un membre à part entière de l’Union européenne et de l’OTAN, tout en rejetant la création d’une Europe à deux vitesses.