Andrej Babiš à CNN : "Je ne suis pas populiste mais pragmatique"

Le président du mouvement ANO, le milliardaire Andrej Babiš, chargé par le chef de l'Etat Miloš Zeman de former un nouveau gouvernement suite à son succès aux législatives, a réfuté l'idée qu'il jouerait la carte du populisme dans un entretien accordé mercredi soir à la chaîne de télévision américaine CNN. "Non, je ne suis pas un populiste, au contraire je suis un pragmatique", a déclaré l'ancien ministre des Finances. Selon lui, le mouvement ANO oeuvre en politique à ramener "le bon sens" et à "trouver des solutions".

Andrej Babiš a également réfuté la comparaison faite dans de nombreux médias occidentaux entre lui et Donald Trump. Il a indiqué qu'ils avaient pour points communs d'être tous deux des hommes d'affaires et de s'être mariés avec des femmes tchèques, mais que lui personnellement se sentait plus proche de Michael Bloomberg, l'ancien maire de New-York, lui aussi milliardaire.