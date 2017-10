Ancien directeur de Škoda Auto, Vratislav Kulhánek, dépose sa candidature à la présidentielle

Ancien directeur de la société automobile tchèque Škoda Auto et ex-président de l’Association de l’industrie automobile, Vratislav Kulhánek, 73 ans, a déposé auprès du ministère de l’Intérieur sa candidature à l’élection présidentielle organisée au début de l’année prochaine en République tchèque. Actuellement membre du conseil de surveillance de la compagnie d’assurance Kooperativa, Vratislav Kulhánek était soutenu par vingt-trois députés et dispose également de 35 000 signatures de citoyens. La nouvelle a été annoncée par le président du parti ODA (Alliance civique démocrate), Pavel Sehnal, qui entend soutenir financièrement la campagne présidentielle de Vratislav Kulhánek.

Parmi les autres candidats déclarés, on trouve pour l'heure l'actuel chef de l'Etat Miloš Zeman, l'ancien président de l'Académie des Sciences Jiří Drahoš, l'homme d'affaires Michal Horáček, l'ancien ambassadeur en France Pavel Fischer ou encore le président de l’Association de l’industrie de la défense et de la sécurité, Jiří Hynek. Les autres candidats déclarés sont nombreux. Tous ont jusqu’au 7 novembre pour déposer 50 000 parrainages citoyens, ou bien 20 signatures de députés ou 10 de sénateurs et ainsi officialiser leur candidature. Pour la seconde fois de l'histoire, l'élection du président de la République tchèque se déroulera au suffrage universel direct.