22-01-2017 18:30 | Guillaume Narguet

Comme il fallait s’y attendre, les stations de sports d’hiver en République tchèque ont fait le plein tout au long du week-end écoulé. Neige abondante et de qualité, temps sec et ensoleillé : les skieurs, alpins comme de fond, ont profité de conditions optimales sur des centaines de kilomètres de pistes, alors que des alertes à la pollution ont été lancées parallèlement dans de nombreuses villes du pays en raison de la couche d’inversion qui a entraîné la formation de smog, les taux de particules fines dans l'air dépassant les seuils tolérés. En raison de l’abondance de neige naturelle, les stations de sports d’hiver situées à faible altitude étaient également ouvertes. D’ores et déjà, de nombreux exploitants affirment qu’il s’agit de la meilleure saison hivernale de ces dernières années.

Météo 22-01-2017 15:50 | Guillaume Narguet Après un dimanche largement ensoleillé, le ciel est plus couvert ce lundi, jour de la fête des Zdeněk. Les nuages peuvent entraîner quelques faibles chutes de neige ici et là, tandis que les rayons de soleil ne percent les brumes matinales que sur le front nord-est du pays et en Bohême du Sud. Les températures varient entre -5 °C et -1 °C pour les maximales.

Brexit : pour le ministre de l’Intérieur, la Tchéquie devrait mener ses propres négociations avec le Royaume-Uni 22-01-2017 15:38 | Guillaume Narguet La République tchèque devrait commencer à négocier indépendamment avec le Royaume-Uni des conditions du Brexit et ne pas attendre de voir ce que fera l’Union européenne (UE) en la matière, car cela pourrait nécessiter beaucoup de temps. C’est en somme ce qu’a déclaré le ministre de l’Intérieur, Milan Chovanec, invité de l’habituelle émission politique du dimanche midi de la Télévision tchèque. Milan Chovanec pense que Londres, au-delà de sa volonté de quitter le marché unique européen, doit prendre conscience que de nombreux ressortissants des autres pays membres de l’UE, y compris de République tchèque, travaillent sur le territoire britannique, et que ceux-ci ont le droit de savoir le plus rapidement possible quelles seront les nouvelles règles de fonctionnement lorsque le Royaume-Uni aura quitté l’UE. C’est pourquoi, selon lui, il convient de ne pas attendre de voir quelle sera la position des Vingt-sept. « Nous pourrions attendre longtemps, et vainement », a précisé le ministre de l’Intérieur. De son côté, le Premier ministre Bohuslav Sobotka entend discuter de la position qui doit être celle de la République tchèque sur la question de la sortie du Royaume-Uni de l’UE courant février avec les leaders de chacun des partis représentés à la Chambre des députés.

Deux Tchèques sont morts victimes d’une avalanche en Autriche 22-01-2017 14:58 | Guillaume Narguet Deux skieurs tchèques sont morts victimes d’une avalanche dans la station de sports d’hiver de Wildgerlostal située à proximité de la commune de Krimml, dans le land de Salzbourg. Quatre Tchèques ont été retrouvés sous la neige par les équipes de secours, selon l’agence de presse autrichienne APA. Seuls deux d’entre eux ont pu être sauvés. Les deux autres avaient déjà succombé lors de l’arrivée des secours.

Grippe aviaire : nouveau foyer de contamination en Moravie 22-01-2017 12:33 | Guillaume Narguet L’inspection vétérinaire a confirmé, samedi, l’existence d’un foyer de grippe aviaire également dans la région d’Olomouc (Moravie), précisément dans la commune de Lověšice na Přerovsku. Il s’agit d’un élevage de quelque 200 poules et d’une quinzaine d’oiseaux d’eau. Toutes les volailles ont été abattues dans la journée. Il s’agit du neuvième foyer de contamination par le virus H5 en République tchèque depuis l’annonce de la réapparition de la maladie en début d’année. Plus de 10 000 volailles ont déjà été abattues depuis.

La « course des sherpas » s’est tenue sur les pentes du mont Sněžka 22-01-2017 12:19 | Guillaume Narguet Comme de tradition depuis 2012 s’est tenue samedi dans le massif des Krkonoše (Monts des Géants, Bohême de l’Est) la course des porteurs appelée Sherpa Cup sur les pentes du mont Sněžka, plus haut sommet de la République tchèque (1 603 mètres). Avec un sac de 30 kilos sur le dos, les participants doivent parcourir les 5,6 kilomètres et les 825 mètres de dénivelé positif qui séparent la station de Pec pod Sněžkou du sommet, soit la voie la plus courte menant à celui-ci. Le vainqueur, Petr Mazal, s’est imposé en 1h11’. Chez les femmes, qui portent un sac plus léger de moitié, c’est Iva Dolečková qui a été la plus rapide dans un temps de 1h18’. A noter que l’épreuve est organisée l’été aussi avec des sacs de 40 ou 60 kilos pour les hommes, et de 20 kilos pour les femmes.

Snowboard cross – Coupe du Monde : Eva Samková s’impose aux Etats-Unis 22-01-2017 12:03 | Guillaume Narguet Eva Samková a remporté la deuxième épreuve de la saison comptant pour la Coupe du monde de snowboard cross disputée samedi à Solitude (Colorado). La Tchèque, championne olympique en titre, a ainsi signé le sixième de sa carrière en Coupe du monde. Malgré les chutes de neige, le vent et le brouillard, Eva Samková, déjà vainqueur des qualifications, a devancé l’Italienne Michela Moioli et l’Américaine Lindsey Jacobellis. Cette victoire lui permet de prendre la tête du classement général de la Coupe du monde, dont la prochaine étape se tiendra à Bansko (Bulgarie), le 4 février.

Musique : les premiers Classic Prague Awards ont été décernés samedi soir 22-01-2017 11:38 | Guillaume Narguet Zuzana Růžičková, Kateřina Javůrková et sir John Eliot Gardiner sont les premiers lauréats des nouveaux prix de la musique classique Classic Prague Awards, qui ont été décernés samedi soir dans la Salle Martinů de l’HAMU, la faculté de musique de l’Académie des arts de Prague. Tandis que la claveciniste Zuzana Růžičková a reçu un trophée en cristal avec une partition de Leoš Janáček gravée dessus pour l’ensemble de son œuvre, Kateřina Javůrková, corniste d’harmonie, a été récompensée dans la catégorie Talent de l’année, et le chef d’orchestre britannique John Eliot Gardiner pour la promotion et la diffusion de la musique tchèque à l’étranger. Pour la deuxième édition de cette cérémonie, organisée par la société Voice of Prague et qui se tiendra en janvier 2018, des catégories supplémentaires sont prévues comme pour le soliste, le vocaliste, l’orchestre ou encore l’enregistrement de l’année.

Un nombreux public pour les courses de traineaux-drakkars 21-01-2017 19:18 | Guillaume Narguet Plusieurs centaines de spectateurs ont assisté aux courses de traineaux-drakkars qui se sont tenues, ce samedi, sur l’anneau naturel de patinage de vitesse à Žďár nad Sázavou, dans la région de Vysočina (centre de la République tchèque). Il s’agissait de la 4e édition de la manifestation. Selon les organisateurs, les premières épreuves officielles de traineaux-drakkars ont été organisées en Chine en 2009. Quinze équipes composées de onze membres ont participé ce samedi ; les traineaux, construits par les organisateurs et décorés d’une tête et d’une queue de dragon, mesurent plus de dix mètres. Toujours selon les organisateurs, la République tchèque est, avec la Chine, le seul pays au monde où sont disputées de telles courses.