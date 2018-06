Alerte aux inondations dans certaines régions

L'alerte aux inondations a été donnée dans certaines régions de République tchèque, notamment celle Karviná et Frýdek-Místek, dans le nord-est du pays : en raison des fortes pluies de ces dernières heures, le niveau des plus petits cours d'eau est susceptible de monter, selon les météorologues. Le premier niveau d'alerte a été lancé pour la rivière Lubina, et cette mise en garde est valable jusqu'à lundi 6h du matin.

De violents orages, parfois accompagnés de grêles, sont prévus sur une bonne partie du pays ce dimanche et lundi. Lundi, l'alerte est maintenue de 8h à 21h pour les régions de Pardubice, Hradec Králové, Olomouc, la Moravie-Silésie, la région de Semily et celle de Vsetín.