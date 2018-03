Alerte au smog dans presque toute la région de Moravie-Silésie

Les météorologues ont lancé ce jeudi un bulletin d’alerte au smog pour presque toute la région de Moravie-Silésie. L’alerte concerne notamment les villes d’Ostrava, de Karviná et certaines parties de Frýdek-Místek en raison de la quantité trop importante de particules fines dans l'air. Les enfants et les personnes souffrant de problèmes cardiaques ou respiratoires ont été appelés à ne pas quitter leur domicile, ou le moins possible.

Les météorologues ont fait savoir qu’ils pourraient décider prochainement de la mise en place d'une régulation qui limiterait l'activité économique du territoire. La région de Moravie-Silésie souffre de la pire qualité de l’air du pays et même de l’Europe, en raison de son industrie, de ses centrales thermiques et des systèmes de chauffage dans les foyers.