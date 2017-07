Radovan Krejčíř, condamné en décembre dernier par la justice sud-africaine à une peine de 35 ans d'emprisonnement pour tentative d'assassinat et trafic de drogue, a tenté de s'évader de sa prison de Pretoria. C'est ce que rapporte le site Timeslive, qui indique que le célèbre criminel tchèque a en conséquence été transféré au mois de juin dans le centre pénitencier C-Max de la ville de Kokstad, le plus surveillé en Afrique du Sud. Radovan Krejčíř affirme qu'il s'agit d'une décision politique visant à l'empêcher de préparer sa défense dans le cadre des autres affaires où son nom est cité et qui font l'objet d'un procès.