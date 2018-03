Affaire Skripal : Prague va expulser trois diplomates russes

Le Premier ministre du gouvernement en démission Andrej Babiš et le ministre des Affaires étrangères Martin Stropnický (tous les deux ANO) ont décidé ce lundi d'expulser trois diplomates russes. La mesure est une réaction à l'empoisonnement au Royaume-Uni de l'ancien espion double Sergueï Skripal et de sa fille, et représente un soutien à Londres qui accuse Moscou d'être derrière l'attaque. Selon la République tchèque, la Russie a franchi la ligne rouge en pointant du doigt la Tchéquie comme possible pays d'origine du gaz qui a servi lors de la tentative de meurtre.

Martin Stropnický (ANO) doit rencontrer ce lundi l'ambassadeur russe à Prague pour lui faire part de cette décision. Les trois diplomates, dont l'identité n'a pas été révélée, ont jusqu'au 1er avril pour quitter le territoire tchèque avec les membres de leur famille.

Treize autres pays de l'Union européenne, dont l'Allemagne et la France, ont également annoncé l'expulsion de plusieurs diplomates russes. Les pays membres ont exprimé leur solidarité avec le Royaume-Uni à l'occasion du sommet européen organisé en fin de semaine dernière.