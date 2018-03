Affaire Skripal : le gouvernement tchèque dément les informations de la Russie

Les ministres des Affaires étrangères et de l’Intérieur tchèques, Martin Stropnický et Karla Šlechtová, ont démenti l’information propagée par le ministère des Affaires étrangères russe selon laquelle le poison qui a servi à intoxiquer l’ex-espion russe Sergueï Skripal et sa fille à Londres pourrait provenir de République tchèque.

Le chef de la diplomatie tchèque a réagi en affirmant qu’il s’agissait d’un moyen standard de manipuler des informations. La ministre de la Défense, pour sa part, a déclaré que la République tchèque respectait strictement la convention internationale qui interdit la production, le développement et la distribution de matières toxiques.