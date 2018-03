Affaire Skripal : la République tchèque envisage d’expulser certains diplomates russes

La République tchèque envisage d’expulser à son tour plusieurs diplomates russes suite à l’empoisonnement à Salisbury, dans le sud de l’Angleterre, de l’ex-espion russe Sergueï Skripal, attaque dont les Britanniques accusent la Russie. C’est ce qu’a déclaré le Premier ministre Andrej Babiš, jeudi soir, à la sortie du sommet européen à Bruxelles. Le chef du gouvernement discutera ce lundi de la suite possible à donner avec le ministre des Affaires étrangères, Martin Stropnický. « Oui, nous irons probablement dans ce sens », a toutefois reconnu Andrej Babiš. Les pays Baltes notamment envisagent eux aussi d’expulser certains diplomates russes.

Malgré des divergences de vues, les chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union européenne ont condamné « dans les termes les plus forts possible » l’empoisonnement de l’ancien agent double Sergueï Skripal et de sa fille Youlia et sont parvenus à un texte commun dans lequel est mentionnée l’implication « très probable » de la Russie.