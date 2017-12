Affaire du « nid de cigognes » : Andrej Babiš invité à se présenter devant le comité parlementaire des immunités

Le Premier ministre Andrej Babiš et son collègue au sein du mouvement ANO, Jaroslav Faltýnek, sont invités à se présenter devant le comité parlementaire des immunités le 9 janvier prochain. La police qui soupçonne respectivement le président et le vice-président du mouvement ANO de fraude aux subventions, demande en effet à la Chambre des députés de lever leur immunité parlementaire. Lors de la réunion, organisée la veille du vote de confiance au gouvernement minoritaire d’Andrej Babiš, les deux hommes auront donc l’occasion de s’expliquer.

Andrej Babiš et de Jaroslav Faltýnek sont suspectés dans le cadre de l'affaire dite du nid de cigognes, du nom d'un complexe hôtelier et de récréation. Le groupe Agrofert, géant de l'agroalimentaire, qui appartient à M. Babiš, aurait bénéficié de subventions européennes à hauteur de 50 millions de couronnes pour la réalisation de ces infrastructures. Or cet argent était normalement seulement destiné aux petites et moyennes entreprises.

Andrej Babiš estimait que cette affaire avait pour but de l'écarter du jeu politique. Les deux hommes, déjà députés dans la précédente mandature, avaient vu leur immunité parlementaire levée par leurs collègues au début du mois de septembre. Réélus lors des législatives du mois d'octobre, ils bénéficient à nouveau de cette immunité.