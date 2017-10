Affaire du lithium : une "construction" selon la social-démocratie

A l'occasion d'une session extraordinaire consacré à l'affaire dite du lithium, les sociaux-démocrates se sont défendus en pointant du doigt une machination politique et une attaque venues des rangs du mouvement ANO et du parti communiste. Le litige porte sur un mémorandum signé par le ministre de l'Industrie et du Commerce, le social-démocrate Jiří Havlíček, avec la société minière australienne European Metals Holdings (EMH), à propos de l'extraction du lithium. Pour le leader du mouvement ANO Andrej Babiš, l'ancien ministre des Finances, il s'agirait même "d'un vol commis par la social-démocratie", d'une "liquidation de l'intérêt général". De leurs côtés, les communistes estiment que les réserves de lithium, un métal rare et très utilisé dans certaines industries, ne devraient pas tomber aux mains d'une société étrangère et qu'au contraire, elles devraient rester dans le giron de l'Etat.

Le ministre des Affaires étrangères Lubomír Zaorálek, chef de la campagne électorale sociale-démocrate, et le Premier ministre Bohuslav Sobotka, ont quant à eux défendu la signature du mémorandum. Cette affaire serait selon ce dernière une tentative d'Andrej Babiš de faire diversion face aux différentes affaires le concernant, et notamment les poursuites entamées à son encontre dans l'affaire dite du nid de cigognes.