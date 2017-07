Le ministère tchèque des Affaires étrangères entend envoyer une nouvelle note diplomatique aux autorités norvégiennes, liée à l’affaire des enfants Michalák, a informé le site de la Radio tchèque iRizhlas.cz. Retirés à leurs parents tchèques en 2011 en Norvège, en raison de soupçons d’abus sexuels et de maltraitance qui n’ont toutefois jamais été confirmés par la police, les deux garçons, âgés de 12 et 8 ans, vivent dans des familles d’accueil norvégiennes. En envoyant une note diplomatique à Oslo, la République tchèque proteste contre le fait que l’aîné des deux garçons vient d’obtenir la nationalité norvégienne. Il reste pourtant le citoyen tchèque. Déchue de l’intégralité de ses droits parentaux et soutenue dans la démarche par le Premier ministre tchèque, la mère biologique des garçons, Eva Michaláková, entend porter plainte auprès de la Cour européenne des droits de l’homme.