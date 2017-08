'Les Tchèques aident', c'est le nom d'une pétition lancée par des citoyens tchèques pour appeler le gouvernement à remplir ses engagements en matière d'accueil des réfugiés syriens. D'après les auteurs du projet, Prague pourrait parvenir à l'objectif fixé d'accueillir 1 500 personnes, en acceptant prioritairement "des mères syriennes et leurs enfants". "La Tchécoslovaquie a par le passé accueilli des enfants abandonnés de Namibie, ce ne serait pas une chose nouvelle. C'est pourquoi cela me semble logique et en même temps peut-être plus acceptable pour une partie de l'opinion", explique le journaliste et voyageur Dan Přibáň, qui soutient la pétition. Parmi les premiers signataires, on trouve d'autres personnalités telles que les acteurs David Matásek ou Jan Hrušínský. La pétition est disponible à l'adresse suivante : http://cesipomahaji.cz/.