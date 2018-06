Accroissement de l’excédent du commerce extérieur tchèque

La République tchèque a vu l’accroissement de l’excédent de son commerce extérieur augmenter en avril, par rapport à l’an passé. Cet excédent est passé à 15,8 milliards de couronnes, soit 3,8 milliards de plus qu’à la même période en 2017. Ce résultat a été influencé de manière positive par les exportations de voitures, de machines, de pétrole et d’équipement électrique, tandis que les exportations de coke et de produits chimiques ont eu un impact négatif.

Selon l’Institut national des statistiques, la tendance générale est à la baisse des exportations et à la stagnation des importations.