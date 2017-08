Plus de deux cents paires de chaussures et quatre-vingts dessins du célèbre styliste espagnol Manolo Blahnik sont exposés actuellement au Musée de Kampa, dans le centre de Prague. L’objectif de cette exposition n’est toutefois pas seulement de présenter l’œuvre de l’artiste mais aussi son lien avec les pays tchèques. Originaire des îles Canaries et vivant actuellement au Royaume-Uni, Manolo Blahnik est en effet né d’un père tchèque qui avait vécu et travaillé comme pharmacien à Prague, jusqu’à son départ à l’étranger après l’arrivée des nazis. Sa pharmacie était justement située à proximité de Kampa, pas très loin du musée. L’exposition, organisée par le passé à Milan et au musée de l’Ermitage à Saint-Pétersbourg, est à voir dans la capitale tchèque jusqu’au 12 novembre prochain, après quoi elle voyagera à Madrid et puis à Toronto.