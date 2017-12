A Prague, Marine Le Pen et Geert Wilders ont prôné une Europe des nations souveraines

La dirigeante frontiste Marine Le Pen a assisté, aux côtés de Geert Wilders, à la tête du Parti néerlandais pour la Liberté, au congrès du Mouvement pour l’Europe des nations et des libertés (MENL) à Prague. Alliés au sein de ce groupe du Parlement européen fondé il y a deux ans, les partis anti-migrants se sont réunis à Prague pour discuter de leur vision de la coopération des pays en Europe en dehors des structures de l'Union européenne.

Lors de la conférence, la présidente du Front national a prôné une Europe des nations souveraines à la place de l’Union européenne qui est pour elle « une organisation désastreuse ». Dans son discours anti-islam, Geert Wilders a déclaré qu’il était nécessaire de stopper l’immigration massive en Europe, même en bâtissant des murs.

Le congrès du MENL est organisé par le parti Liberté et démocratie directe (SPD), qui a bénéficié du soutien de plus de 10% des électeurs tchèques lors du scrutin législatif d’octobre dernier, grâce à son discours xénophobe et anti-européen. Pour le président du SPD Tomio Okamura, « le modèle de l’UE est dysfonctionnel » et il convient de le réformer.

La police tchèque a pris des mesures exceptionnelles de sécurité suite à la tenue de plusieurs manifestations contre l’extrême droite. Elle doit aussi veiller à la sécurité personnelle de Geert Wilders, confronté à des menaces de mort pour ses propos hostiles à l'islam.