A Prague, les célébrations officielles de la fête nationale

Ce samedi, les Tchèques célèbrent le 99e anniversaire de la fondation du premier Etat tchécoslovaque en 1918. Comme de tradition, plusieurs cérémonies se tiennent tout au long de la journée à Prague comme dans les régions.

En présence de représentants de l'armée tchèque et des vétérans de la Deuxième Guerre mondiale, le chef de l'Etat Miloš Zeman et le Premier ministre Bohuslav Sobotka ont déposé dans la matinée une gerbe devant le tombeau du soldat inconnu au mémorial national de Vítkov à Prague. Les présidents des deux chambres du Parlement, Milan Štěch et Jan Hamáček, ainsi que le ministre de la Défense Martin Stropnický ou encore le cardinal Dominik Duka ont assisté, eux aussi, à cet acte de piété qui a commémoré les soldats victimes de la Première Guerre mondiale et les légionnaires tchécoslovaques.

Les officialités culmineront dans la soirée au Château de Prague, où le président Miloš Zeman doit décorer plusieurs dizaines de personnalités.