A Prague, la Maison dansante consacre une grande rétrospective à Josef Lada

Quelque 400 œuvres du célèbre peintre, illustrateur, caricaturiste, scénographe et écrivain Josef Lada sont exposées à partir de ce mardi et jusqu’au 1 avril prochain à la Maison dansante (Tančící dům), à Prague. Connu entre autres pour ses illustrations du « Brave soldat Chveïk » de Jaroslav Hašek, Josef Lada se range parmi les grands artistes nationaux. En décembre prochain, 130 se seront écoulés depuis sa naissance et 60 ans depuis sa mort.

Accompagnée d’un riche programme pour tous les publics, l’exposition retrace le parcours de Josef Lada à travers ses dessins, illustrations et peintures, tout en présentant ses objets personnels, une maquette de son atelier ou encore des costumes qu’il a créés pour le cinéma.