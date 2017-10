A Prague, des experts discutent de la régulation de l’économie collaborative

Un groupe d’expert se réunit ce jeudi au Bureau du gouvernement à Prague pour discuter des modifications prévues dans le secteur de l’économie collaborative. La rencontre se déroule en présence des représentants des ministères de l’Industrie et du Commerce, des Finances et des Transports, ainsi que des villes de Prague et de Brno.

Les services de l’économie collaborative, représentés par des sociétés comme Airbnb, qui permet la location de logements, ou Uber, un service de taxi alternatif, ont de nombreux critiques notamment parmi les chauffeurs de taxis et les professionnels de l’hôtellerie qui s’estiment victime de la concurrence déloyale et reprochent à ces sociétés d’avoir un impact important sur l’économie traditionnelle.

La Chambre du commerce tchèque, mais aussi le gouvernement s’intéressent depuis plusieurs mois à la problématique et cherchent à introduire des moyens pour réguler ce secteur. Il est question par exemple de soumettre ces services à un régime d’imposition permettant une saine concurrence avec les entreprises de l’économie classique.