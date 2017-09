A Olomouc, l’artiste Jan Kanyza présente ses tableaux inspirés par ses séjours en Provence

L’acteur et peintre tchèque Jan Kanyza ouvre, ce mercredi à la Galerie de la ville d’Olomouc (Moravie), une exposition de ses tableaux et dessins inspirés notamment par ses nombreux séjours en Provence. Intitulée « Vendanges tardives », l’exposition présente 44 œuvres, surtout des paysages, créées entre 2005 et 2017.

L’exposition qui se tiendra jusqu’au 30 septembre prochain est organisée à l’occasion du 70e anniversaire de l’artiste.