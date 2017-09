A Brno, une vingtaine de torches ont été allumées en hommage aux victimes des conflits armés

Vingt-et-une personnalités tchèques ont allumé, dans la nuit de jeudi à vendredi à Brno, des torches pour rendre hommage aux victimes des conflits armés en Ukraine, en Syrie, en Palestine, en Irak, en Afghanistan, en Somalie et ailleurs dans le monde. Cette première édition de l’événement a été organisée par l’ancienne porte-parole de la Charité du diocèse de Brno Diana Tuyet-Lan Kosinová, à l’occasion de la Journée internationale de la paix qui s’est tenue ce jeudi.

Parmi les personnalités qui ont soutenu cette initiative figuraient notamment l’acteur et présentateur, Aleš Zbořil, le directeur de la Galerie morave, Jan Press, l’écrivaine Kateřina Tučková ou la chanteuse Hana Ulrychová. « Il se passent des choses horribles dans certains pays et seulement peu de monde s’en rendent compte », a indiqué Hana Ulrychová. D’après Diana Tuyet-Lan Kosinová, la paix n’est pas une évidence, environ 60 pays et 60 millions de personnes étant touchés par les différentes guerres.