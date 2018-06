A Brno, le festival Re:publika propose de vivre autrement la musique de Smetana et Janáček

Une exposition multimédia organisée par l'Orchestre philharmonique tchèque en coopération avec la société britannique qui a participé à la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Londres en 2012 sera inaugurée à Brno vendredi dans le cadre du festival Re:publika. Intitulée « Ma patrie de près et tout haut », l’exposition promet d’offrir à ses visiteurs, à travers de grands écrans de projection et des enceintes, une expérience inhabituelle et suggestive à la fois du poème symphonique Vltava (La Moldau) de Bedřich Smetana et de la Sinfonietta, une œuvre pour orchestre de Leoš Janáček, et d’œuvres d’art tchèques ainsi que de scènes de paysages de Bohême et de Moravie.

Le festival Re:publika 1918-2018 se tient au Parc des expositions jusqu’au 17 juin. Organisé dans le cadre des célébrations du centenaire de la Tchécoslovaquie, il propose gratuitement une palette de spectacles, d’expositions et de concerts.