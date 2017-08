Les autorités en charge du contrôle de la circulation aérienne en République tchèque indiquent que le trafic aérien au mois de juillet a été le plus fort jamais enregistré dans le pays. Plus de 90 000 avions ont survolé le territoire tchèque en juillet, en augmentation de 2,75% par rapport à l'année dernière. "Juillet est traditionnellement le mois le plus intense. Les régulateurs de vol s'attendent à une baisse du nombre de vols en août et en septembre", a expliqué pour l'agence de presse ČTK Richard Klíma, le porte-parole de la Direction du trafic aérien (ŘLP). Pour les sept premiers mois de l'année, environ 490 000 avions ont traversé l'espace aérien tchèque. En 2016, ils ont été quelque 837 000, ce qui représentait déjà un chiffre record.