713 personnes ont déposé une demande d’asile auprès de la République tchèque au cours du premier semestre de cette année, selon les données publiées ce lundi par le ministère de l’Intérieur. Ce chiffre représente une baisse de 52 demandes par rapport à la même période en 2016. Comme dans les années précédentes, il s’agissait le plus souvent d’Ukrainiens, dont 254 ont sollicité la protection de la Tchéquie. Les Azerbaïdjanais et les Géorgiens ont été respectivement la deuxième et la troisième nationalité la plus représentée. Par rapport à 2016, le ministère a enregistré une importante baisse de demandes d’asile déposées par des citoyens irakiens. Durant ce premier semestre, les autorités tchèques ont accordé l’asile à 17 personnes, contre 131 en 2016.