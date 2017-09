5e réunion des gouvernements tchèque et slovaque ce lundi

Pour la cinquième fois depuis la partition de la Tchécoslovaquie, les gouvernements tchèque et slovaque seront réunis ce lundi matin, cette fois à Lednice, dans le sud de la Moravie, à proximité de la frontière entre les deux pays. Cette rencontre interministérielle doit permettre d’évoquer certains dossiers clefs tant de l’actualité européenne que des relations bilatérales, à savoir notamment la coopération dans les domaines des infrastructures énergétiques, la situation en Ukraine, la migration, le départ du Royaume-Uni de l’UE ou encore l’élargissement de celle-ci.

Surtout, cette réunion est l’occasion de réaffirmer les liens très forts qui unissent les deux pays, alors que 2018 sera marqué par le 100e anniversaire de la fondation de l’Etat tchécoslovaque et le 25e anniversaire de sa partition et de la création des deux Républiques indépendantes, tchèque et slovaque.