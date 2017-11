4,6% : la croissance tchèque revue à la hausse par la banque centrale

La Banque centrale tchèque (ČNB) a revu ses prévisions à la hausse et estime désormais que le taux de croissance du produit intérieur brut sera de 4,5% sur l’ensemble de l’année 2017. En août dernier, c’est un chiffre de 3,6% qui avait été annoncé. Pour 2018, la ČNB s’attend à une croissance économique de l’ordre de 3,4%, soit 0,2 point de plus que précédemment, et de 3,1% en 2019. Ces pronostics ont été annoncés par le gouverneur de la banque ce jeudi.

Par ailleurs, la ČNB prévoit une inflation de l’ordre de 2,2% pour le quatrième trimestre de cette année, soit 0,4 point de plus que ce qui avait été annoncé en août. Le taux devrait se maintenir aux alentours de 2% en 2018.